日本人で初めてアメリカの野球殿堂入りが決まったイチローさんの地元、愛知県豊山町でお祝いの垂れ幕が掲げられました。 豊山町役場には殿堂入りを祝う垂れ幕が掲げられました。 垂れ幕は2月21日まで掲げられます。