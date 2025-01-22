メ～テレ（名古屋テレビ） 22日早朝、愛知県豊田市で道路を歩いて横断しようとした男性が車にはねられ、意識不明の重体です。 警察と消防によりますと22日午前6時半ごろ、豊田市若林東町の県道で車を運転していた男性から、事故を起こしたという趣旨の119番通報がありました。 車が走っていたところ、横断歩道と信号がない場所を歩いて横断しようとした男性をはねたということです。 はねられた男性は10代後半とみ