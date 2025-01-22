新春恒例の「歌会始の儀」が２２日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。今年のお題は「夢」で、天皇、皇后両陛下や皇族方を始め、国内外の１万６２５０首から選ばれた入選者１０人、選者、天皇陛下に特別に招かれた召人（めしうど）で、国文学者の三田村雅子さん（７６）の歌が、それぞれ伝統的な節回しで朗詠された。今年は、天皇家の長女愛子さま（２３）が初めて行事に臨まれた。宮内庁によると、天皇陛下は昨年、能登半島地