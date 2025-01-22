ＮＨＫ夜ドラ「バニラな毎日」が２０日からスタート。２１日の第２話では、朝ドラ「虎に翼」で男装を続けるよねを好演した土居志央梨が、外資系企業に勤務するキャリアウーマン役で登場した。「バニラな毎日」は、材料にこだわりすぎて、経営がうまくいかず、洋菓子店を潰してしまった葵（蓮佛美沙子）が主人公。借金返済のため、バイト先を掛け持ちして働き続けていたが、そこへ謎の料理研究家・佐渡谷（永作博美）が、閉めて