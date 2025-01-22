【モデルプレス＝2025/01/22】THE RAMPAGEの吉野北人が、21日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。LDH（所属事務所）の先輩たちとの関係を明かした。【写真】三代目JSB山下健二郎＆THE RAMPAGE吉野北人、偶然遭遇の貴重オフショット◆吉野北人、お酒への本音を告白この日、先輩たちとの飲み会について振り返った吉野。「先輩とご飯行く時は何個か質問のリストを考え