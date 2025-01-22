【モデルプレス＝2025/01/22】HiHi Jetsの猪狩蒼弥が、21日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」 （毎週火曜よる8時〜）に出演。ライブで「怒られる」という行動やエンターテイメントに対する持論を語る場面があった。【写真】HiHi Jets猪狩蒼弥ら、5人で最後のライブの様子◆猪狩蒼弥、ライブで怒られた理由とは？この日は「ちゃんと叱れない大人と叱られてこなかった若者」をテーマにトーク。猪狩は「叱