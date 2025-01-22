三井不動産と東日本電信電話(NTT東日本)は1月より、三井不動産が事業推進している東京ミッドタウン八重洲4・5階において、ローカル5Gを活用した大規模複合施設向けデジタルツインの実証実験を開始した。東京ミッドタウン八重洲におけるローカル5Gを活用したサービス提供 概念図デジタルツインとは、リアルタイムで収集するデータを基に、仮想空間(デジタル)に現実世界と双子(ツイン)のようによく似た世界を再現・構築するテクノロ