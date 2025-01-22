TWSがデビュー1周年を迎え、善良な影響力を広げた。【写真】TWS、初々しい空港ファッション1月22日、愛の実社会福祉共同募金会は、TWSのメンバーが直接制作に参加したカカオトークのスタンプ販売収益金を愛の実社会福祉共同募金会に寄付したと明らかにした。TWSは11月25日、シングル『Last Bell』のカムバックを記念してスタンプを発売し、ファンに楽しさを与えると同時に、販売収益金を寄付することで意味を加えた。（写真提供＝P