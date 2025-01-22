YouTuberの“かじえり”こと梶恵理子が21日に自身のアメブロを更新。インフルエンサーに求められていることを考えブログを再開したことについてつづった。この日、梶は「ブログ再開してみようかなと思い、久しぶりに投稿してみました」と切り出し、ブログを再開した理由について「SNS上でいろんな変化があった中で『今のSNS発信（インフルエンサー）に求められているものとは何なのか』と自分なりにすごく考えた結果」「ブログって