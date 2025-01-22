みなさんは「京都大学」（以下、京大）と聞いて何を思い浮かべるだろうか。頭がいいというのはもちろん、“特にユニークな学生が多い大学”というイメージを持っている人は少なくないだろう。 【漫画】京大を舞台に繰り広げられる地味男子と女子プロレスラーの恋～本編 そんな京大を舞台にした学園ラブコメ『ヨシダ檸檬ドロップス』は、TVアニメ化もされた『結婚するって、本当ですか』や『神のみぞ