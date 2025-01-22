【モデルプレス＝2025/01/22】女優の木村多江が20日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告した。【写真】木村多江、さっぱりヘアカット姿◆木村多江、ヘアカットを報告「髪を切りました」とヘアカットを報告した木村。定着しているぱっつんカットのショートボブヘア姿を披露し「連ドラ中はシーンを順番に撮るわけではないので切るタイミングが難しいのです〜」と、医師・手塚役で出演中のTBS系火曜ドラマ「まどか26歳、研修医