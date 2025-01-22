「和牛」を海外に輸出する投資話を持ちかけ違法に出資金を集めたとして、食肉会社の経営者ら男女2人が逮捕されました。逮捕されたのは愛知県岡崎市の食肉会社「マルヨ」の社長、亀谷伸晃容疑者（58）と渉外部長の森麻矢容疑者（52）です。 【写真を見る】イスラム教徒に和牛を輸出する投資話を持ちかけ出資金3740万円を不正に集めたか2人を逮捕愛知 警察によりますと、2人は2022年8月から2023年4月にかけ、名古屋市名東区の