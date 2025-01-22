1月20日、日向坂46の小西夏菜実が公式ブログを更新。グループの先輩メンバーである富田鈴花からのメッセージに喜びを明かした。【関連】 日向坂46小西夏菜実、“同期で同い年”清水理央へのメッセージに「尊すぎる」「素敵だね」の声1月19日、富田は自身のブログにて、冠番組の収録中に落ち込んでいた時、小西に話をしたことがあるといい、「その時とても寄り添って話を聞いてくれて 気持ちが軽くなりました」「感受性が豊かで 痛