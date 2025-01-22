12月の上高井郡小布施町の町長選で初当選を果たし県内最年少で自治体のトップとなった大宮透新町長が22日初登庁し「明るい身近な町政を目指したい」と抱負を語りました。22日午前8時すぎ、大宮透新町長が職員に出迎えられ小布施町役場に初登庁しました。大宮透町長「ぜひ明るい町政、身近な町政に向けて一緒に取り組みを進めていただければ大変ありがたい」36歳での当選、県内最年少で自治体のトップとなった大宮新町長は町長室の