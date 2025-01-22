「行動することが大事」とわかっていても実際にはなかなか動き出せない、という方は意外と多いのではないでしょうか? 行動力がないと悩んでいる人には、行動を制限してしまう、共通する5つのメンタルブロックがあるといいます。一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事の有山徹さんの著書『なぜ働く? 誰と働く? いつまで働く? 限られた人生で後悔ない仕事をするための20の心得』(アスコム)より、一部をご紹介します。○(1