女優ハン・ソヒの美貌は朝ほど輝く。【写真】ハン・ソヒの“突き抜けた美貌”ハン・ソヒは1月22日午前、ラグジュアリーブランド「DIOR」のコレクションショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてフランス・パリへと出国した。現在、「DIOR」のアンバサダーとして活躍中のハン・ソヒは、ブランドのロゴが入ったセットアップで登場。ミニスカートからは細長い脚が伸び、大き目のカーディガンを着ても華奢であること