松本市の産業廃棄物処理場で循環型エネルギーを目指した実証実験が行われています。松本市の「フロンティア・スピリット」は先月から、焼却炉の熱を利用した発電の実証実験を進めています。発電は「バイナリー発電」と呼ばれる方法で焼却炉の冷却水の熱を利用します。脱炭素社会に向けた省エネルギー技術として研究が進んでいて、松本市の今井工場にある焼却炉は最大5キロワットの出力で24時間発電すると一般家