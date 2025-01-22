皇居で、新年恒例の「歌会始の儀」が行われ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、初めて出席されました。今年のお題は「夢」で、天皇皇后両陛下や皇族方らの和歌が披露されました。天皇陛下は「旅先に/出会ひし子らは/語りたる/目見輝かせ/未来の夢を」と詠まれました。去年、皇后さまと一緒に災害のお見舞いなどで石川県を3回訪れるなど訪問した地方で、子どもたちが自分の将来の夢について生き生きと話す様子をうれしく