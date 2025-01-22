中国東方航空は、静岡〜上海/浦東線を1月20日から週4往復に増便した。水・日曜の週2往復に、月・金曜の運航を追加した。機材はエアバスA320型機で運航する。所要時間は静岡発が3時間30分から3時間35分、上海/浦東発が2時間25分から2時間35分。中国東方航空は2023年9月、約3年半ぶりに同路線の運航を再開していた。■ダイヤMU2020静岡（13：40）〜上海/浦東（16：10）／月MU2020静岡（13：40）〜上海/浦東（16：15）／水・金・