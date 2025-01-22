ジャルパックは、「ツアーマイル 2倍キャンペーン」を毎月25日に実施する。対象商品を毎月25日に予約・購入したJALマイレージバンク（JMB）日本地区会員が対象で、「ツアーマイル」を旅行代金に応じて100円＝2マイルを積算する。対象商品はJALダイナミックパッケージ（国内・海外）、JAL eトラベルプラザで申し込みを行った海外パッケージツアー、JALで行く語学留学で、JMBツアーニュース受信設定を行う必要がある。参加登録を行い