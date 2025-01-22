ギャルタレントのみりちゃむ（22）が21日に自身のXを更新。NHK連続テレビ小説『おむすび』のオフショットを披露した。【写真】「ちゃむらーや」「激エモ」の声、アムラー姿を披露したみりちゃむみりちゃむは「アムラー」とつづり、元歌手・安室奈美恵さんを彷彿させる、黒タートルにバーバリーチェックのミニスカート、ロングブーツというファッションに身を包んだショットをアップ。「おかんも私も安室ちゃん大好きだったから