◇NBAレイカーズーウィザーズ（2025年1月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは21日（日本時間22日）に本拠地でウィザーズと対戦。ドジャースとのマイナー契約を発表した佐々木朗希投手（23）が生観戦した。17日（同18日）に自身のインスタグラムでドジャースとマイナー契約を結んだことを明かした佐々木。そしてこの投稿の直後には、ドジャース共同オーナーのアービン・“マジック”・ジョンソン氏が