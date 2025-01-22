アメリカのトランプ大統領は就任式から一夜明け、中国に対し10％の追加関税を課すことを検討していると明らかにしました。初日から大統領令を連発したトランプ氏ですが、21日も中国への追加関税に言及するなど発信を続けています。一方で、こうした急激な政策の転換には反発も出ています。アメリカトランプ大統領「中国がフェンタニルをメキシコとカナダに送っているという事実に基づき、中国に10％の関税をかけることを議論して