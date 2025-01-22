まさに“ミトマジック”だ。ブライトンは１月22日に公式Xを更新。三笘薫のマンチェスター・ユナイテッド戦のプレー集を公開し、その圧巻パフォーマンスが再び脚光を浴びている。現地19日に行なわれたプレミアリーグ第22節で、ブライトンはユナイテッドと敵地で対戦し、３−１で勝利。この一戦に先発した三笘は、開始５分に絶妙なトラップから最終ラインの裏に飛び出して先制点をお膳立てすると、１−１で迎えた60分には、右