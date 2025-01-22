グローバルガールズグループ「TWICE」SANAが22日までに自身のインスタグラムを更新。韓国でも人気が高いイケメン俳優とのツーショットを披露し、反響を呼んでいる。SANAは、イタリアのミラノで19日（現地時間）に開催されたファッションブランド「PRADA」の「2025‐26年秋冬メンズコレクション」に出席したときの様子を公開。ブラウンを貴重にしたファッションに身を包み、モデルさながらの美しさを感じさせる。ショーを楽し