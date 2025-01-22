2025年度のアメリカ野球殿堂入りが日本時間22日に発表され、イチロー氏がアジア人初の殿堂入りとなりました。この快挙に王貞治氏も祝福しました。「発表を待つだけでしたが、実際に決まって良かったです。日本人で初めてのことですから、当然とはいえ嬉しいですね。彼があれだけアメリカのファンをびっくりさせるようなバッティングを続けてくれたので、日本の野球界もずいぶん成長したと思います。今度は大谷くんが頑張って、どん