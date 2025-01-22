トランプ大統領の就任式に参加するためアメリカを訪れている岩屋外相は、新政権で新たに就任した、ルビオ国務長官と初めて会談を行い、日米同盟を今後も強化していくことで一致しました。岩屋外相は21日、トランプ政権下で新たに就任したルビオ国務長官と初めて、およそ30分間にわたり会談を行いました。会談では、日米同盟をさらなる高みに引き上げ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、緊密に協力していくことで一致しま