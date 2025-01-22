俳優の中川大志さんは1月20日、自身のInstagramを更新。14年ぶりに再会した、同じく俳優の本田望結さんとのツーショットを披露しました。【実際の投稿：中川大志、14年ぶりに本田望結と再会】「2人とも大きくなりましたね〜」中川さんは「妹と再会。14年も経つのかぁ…」とつづり、3枚の写真を投稿。本田さんとのツーショットを公開しました。2人は2011年に放送されていたドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）できょうだい役と