[ワシントン ２１日 ロイター] - ２０日発足したばかりのトランプ米政権は連邦政府の保健関連機関に対して、健康に関わる勧告の発出や科学的な報告書の公表、ウェブサイトの更新、ソーシャルメディアへの投稿など外部への情報発信を一時的に全て停止するよう指示した。米紙ワシントン・ポストが２１日に現職や退職した政府関係者、情報提供者など１２人余りの証言に基づき報じた。一時停止の指示は２１日に食品医薬品局（ＦＤ