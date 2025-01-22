リクルートは、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）に居住している人を対象に「SUUMO住民実感調査2024 首都圏版」を実施し、その結果を発表しました。本記事では、60代が選ぶ「住み続けたい街（自治体）」のランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：東京都文京区2位は「東京都文京区」でした。古くから学問の地として栄え、現在も多くの大学が点在する文教地区として知られています。閑静