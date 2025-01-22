Dave Sherwood Mario Fuentes[ハバナ ２１日 ロイター] - トランプ米大統領が２０日、キューバに対する米政府のテロ支援国家指定を解除するとしたバイデン前大統領の決定を撤回する大統領令に署名した。バイデン氏の指定解除はキューバ制裁緩和への布石で、ローマ教皇庁の仲介によってキューバ側は代わりに政治犯５００人超を釈放する取り決めになっていた。しかし、トランプ氏の大統領令により、こうした取引は宙に浮いた形