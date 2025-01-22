ソフトバンクは、「スーパーPayPayクーポン」の2月と3月の対象加盟店を公開した。同社のユーザーが対象の加盟店において、PayPayまたはPayPayクレジットで支払うと、最大半額相当の「PayPayポイント」が還元されるもの。 2月の対象加盟店は、杏林堂薬局やくすりの福太郎、ロッテリア、Qoo10など。 還元率や付与上限は加盟店により異なる。たとえば、2月配布のロッテリアでは、PayPay