装置を使って生理痛を疑似体験する群馬県大泉町の男性職員ら＝22日午前、町役場群馬県大泉町は22日、女性が働きやすい環境を整備するため、課長級以上の男性管理職を主な対象に生理痛を疑似体験できる装置を使った研修を実施した。下腹部に装着すると、腹筋に生理痛に似た電気刺激が与えられる仕組み。参加者からは「想像より痛い」といった声が上がった。町によると、自治体が生理痛の体験研修に取り組むのは全国でも珍しいと