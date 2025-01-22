２０２３年７月期に大ヒットした女優・松岡茉優主演の日本テレビドラマ「最高の教師１年後、私は生徒に■された」が、ギャラクシー賞（月間賞）などを受賞する中、オリジナル脚本を担当した「ツバキマサタカ氏」に関しては、存在が謎に包まれたままとなっている。鳳来高校３年Ｄ組の担任教師九条里奈（松岡）が卒業式の日に何者かに校舎から突き落とされ…なぜか１年前にタイムスリップ。真相を突き止めるため、前回人生では