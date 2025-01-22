21日、大阪市の通天閣近くでゲームセンターが入るビルなどが焼けた火事で、警察と消防は22日朝から現場検証を進めています。21日午後5時ごろ、大阪市浪速区、通天閣近くの「通天閣本通商店街」で火事がありました。火はおよそ7時間後に消し止められましたが、この火事で、火元となったゲームセンターが入る5階建てビルと隣の建物の一部、合わせておよそ500平方メートルが焼けました。また、従業員の男性（31）が顔をやけど