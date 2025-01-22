熊本県内のJAバンクの職員が窓口を訪れた客に対応するロールプレイング大会が18日、熊本市中央区で行われました。 県内11の支所の職員代表が、客のニーズに合った商品やサービスのポイントを説明し、次回の来店につなげるという課題のもと、接客技術を競いました。