フジテレビ系「秘密〜ＴＨＥＴＯＰＳＥＣＲＥＴ〜」（月曜・後１０時）の公式インスタグラムが２２日までに更新され、２７日の第２話のゲストを紹介した。「第２話に登場するゲストをご紹介」とつづり、「小島郁子」という役名だという。そのキャラクターについて「要介護の父親の面倒を見ながら慎ましい生活を送っている。コンビニ勤務。同僚の若い男女を刺殺する事件を起こし…」と説明し「＃池脇千鶴」と明かした。女