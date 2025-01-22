熊本市と大分市を結ぶ中九州横断道路の一部である大津道路の本格的な測量開始を前に、大津町で19日、中心くい打ち式が行われました。 大津町生涯学習センターで行われた中心くい打ち式には、木村敬熊本知事や県選出の国会議員、周辺の自治体関係者らが出席しました。中九州横断道路は、熊本市と大分市を結ぶ全長約120キロの地域高規格道路です。その一部の大津道路は、大津町高尾野の大津ICと大津町杉水の大津西IC(仮)の4