ポップなデザインのTシャツで会見に臨んだ米野球殿堂入りが発表されたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）、マリナーズの本拠地で会見を行った。ドアノブが野球ボールになっている扉がデザインされたTシャツで登場。「自分が好きなことを見つけて夢中になることに飛び込んでいこうというメッセージが込められている」と明かした。イチロー氏といえば、現役時代からキャンプで珍T