元ものまねタレントで、現在はクリエーターとして活動するおかもとまりさん（35）が22日までにブログを更新。好印象や恩義を抱いている男性芸能人を明かした。おかもとさんは「好きな人、良い人の、良い話は広めたい！」として、自身がタレント時代に共演した男性お笑い芸人らに言及。安田大サーカスの団長安田や、モンスターエンジンの大林健二、マシンガンズ、タイムマシーン3号の関太、インスタントジョンソン・じゃいらの名前