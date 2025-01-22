私（ケイコ）は50代で、会社員の60代夫と2人暮らし。パートをしたり趣味の家庭菜園を楽しんだりしています。息子のヨウスケは、奥さんのナナさんと可愛い子どもたち（小1マオ、年中ケイ）の4人家族。私は少しでも息子家族の力になればと、心を込めて作った野菜を送ってきました。しかし以前は丁寧にお礼を言ってきてくれたナナさんが、最近は無反応なのです。息子がなんだか軽い感じでお礼を言ってくるだけ。私はモヤモヤしていま