ドジャースがレンジャーズからＦＡとなっていたＫ・イェイツ投手（３７）と基本合意したと２１日（日本時間２２日）、複数の米メディアが報じた。今年３月に３８歳を迎える右腕だが、昨季は６１試合で７勝２敗３３セーブ、防御率１・１７の成績を残した。ブレーブス時代の２３年から２年連続６０試合登板、パドレス時代の１７〜１９年にも６０試合以上に登板しており、通算４２２試合で９５セーブを挙げている経験豊富な戦力だ