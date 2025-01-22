お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆が２１日、自身のＳＮＳを更新。シークレットブーツを履いたお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平とのツーショットを公開した。南原はインスタグラムに「“シークレット長田と一緒”いやあ、全然気づかなかったなぁ長田はそうです、これくらいあってもいいですね」と記し、同日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・午前１１時５５分）にシークレ