『GS美神 極楽大作戦!!』『絶対可憐チルドレン』で知られる漫画家の椎名高志氏が、自身のXを更新し、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』を観た感想をつづった。【動画】ラストにあのキャラ登場！ガンダム新作『ジークアクス』最新映像鑑賞前は「映画館に行く暇も気力もねえなと思っていたのだが、ジークアクスから帰った家族が「ネタバレせずに語れることは何もない。見るべき」と言うなり配信でファースト