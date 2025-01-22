小さい頃からあまり手がかからず、なんでもできる子もいれば、その反対の子もいるでしょう。同じきょうだいでも、子どもによってそれぞれです。このお話は、なんの努力もしない姉を不思議に思う妹が主人公。なぜ自分が姉よりも両親に愛されないのか、わからないまま両親に尽くしてきました。第5話私の存在は？【編集部コメント】アユさん自身も決して余裕がある生活をしているわけではない様子。好きな職場もやめ、お給料が高い