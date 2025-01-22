この作品は、紅ほっぺ(＠beni_taihenne)さんが独身時代に体験した空き巣被害について描かれています。紅ほっぺさんが飲み会から帰宅し、トイレでウトウトしていると、どこからか不審な物音が聞こえてきました。不思議に思いカチャカチャと音のする玄関に向かうと、何といきなり鍵が回ってドアが開きました。『泥棒に入られた』第10話をごらんください。 ©beni_taihenne ©beni_taihenne ©be