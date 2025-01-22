アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第7弾1月ビジュアルが公開された。今回は寒牡丹がテーマで、猫猫と小蘭、そして第2期からの新キャラ・子翠が登場。後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫（マオマオ）が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計3300万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（