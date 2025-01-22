当たり前のように過ぎていく平凡な毎日が、実は一番幸せなのかもしれません。この漫画はある女性が突然夫を失ったときのことを、西山ともこさんが漫画化したエピソードです。いつものように娘とお昼ご飯を食べていた、西山ともこ(@nishiyama_tomoko07)さんのフォロワーさん。すると突然、知らない電話番号から着信が。電話に出ると相手はレスキュー隊で、夫が事故にあったため至急病院に来てほしいという内容で