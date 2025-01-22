日産自動車は２２日、北九州市若松区に電気自動車（ＥＶ）向けの電池工場を新設すると正式発表した。２０２５年度に着工して２８年度に稼働を始め、約５００人の雇用を予定している。電池の供給先となる生産子会社「日産自動車九州」（福岡県苅田町）で軽ＥＶの量産を検討していることも明らかにした。日産の坂本秀行副社長と北九州市の武内和久市長、福岡県の服部誠太郎知事が同日、北九州市で立地協定を結んだ。新工場は響