好きな本を持って集まり、黙々と読んで帰る―。そんな一風変わった「サイレントブッククラブ」と呼ばれる読書会があるそうだ。昨秋に岡山市内で始まり、小規模のイベントながら毎回満席になるほどの人気ぶりという。いったいどんな魅力があるのだろう。記者（３０）が参加してみた。【写真】一つのテーブルにいるけれど…こぢんまりとした室内にコーヒーと紅茶の香りが漂う。静寂の中、ページをめくったり、カップをソーサーに